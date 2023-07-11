Терміни як передачі F-16, так і вступу Швеції до НАТО залишаються невизначеними.

США рухатимуться вперед із передачею винищувачів F-16 Туреччині після консультацій з Конгресом.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, на наступний день після того, як Анкара дала зелене світло Швеції на вступ до НАТО, писати Reuters.

Туреччина, яка була головним каменем спотикання на шляху Швеції до альянсу, у жовтні 2021 року запросила закупівлю винищувачів F-16 корпорації Lockheed Martin на суму 20 мільярдів доларів і майже 80 комплектів для модернізації існуючих бойових літаків.

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Виступаючи перед самітом лідерів НАТО, який розпочався у вівторок у столиці Литви Вільнюсі, Салліван сказав, що президент США Джо Байден "дав чітко зрозуміти, що він підтримує передачу".

"Він не робив жодних застережень з цього приводу... Він має намір продовжити цей трансфер", - сказав Салліван журналістам, не уточнивши терміни.

Голова Комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес, демократ, який заблокував передачу винищувачів, заявив, що веде переговори з адміністрацією Байдена з приводу своєї позиції, і що він може прийняти рішення "на наступному тижні", припускаючи, що він може скасувати блокування.

І турецькі офіційні особи, і адміністрація Байдена відкинули будь-які припущення про те, що схвалення Анкарою вступу Швеції до НАТО було пов'язано з продажем F-16 за підсумками кількох місяців переговорів, спрямованих на подолання турецького спротиву.

Однак деякі дипломати та аналітики вважають, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган використовував членство Швеції, щоб чинити тиск на Вашингтон з приводу військових літаків, і що Байден пішов на угоду.

Колишній посол Франції в США Жерар Аро написав у "Твіттері" у відповідь на заяву Саллівана, що "шведський шантаж виправдав себе".

Терміни як передачі F-16, так і вступу Швеції до НАТО залишаються невизначеними.

Парламент Туреччини збереться лише після літа, а Угорщині ще належить ратифікувати договір про приєднання, хоча міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що це "тільки технічне питання".

Зброя США для Туреччини - проблеми через РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше між США і Туреччиною виникли суперечності щодо поставок винищувачів F-35. Вашингтон у грудні 2020 року ввів ембарго на постачання Туреччині бойових літаків F-35 Lightning II. А в 2021 році Вашингтон ввів санкції проти Анкари.

Виною всьому - російські ЗРК С-400, які Туреччина вирішила закупити в 2017 році, і підписала з Росією угоду на суму 2,5 мільярда доларів. Це зробило Туреччину першою країною НАТО, яка придбала C-400 у Росії. Вашингтон попереджав Анкару, що ця покупка становить велику загрозу для НАТО.

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