Усі вони мають пластикові корпуси, а основні характеристики мін невідомі.

Україна створила власні протитанкові та протипіхотні міни. Їх продемонстрували у Національному військово-історичному музеї України в межах виставки "Нація зброярів".

ВНП-50 - що відомо про український аналог

Як повідомляє Мілітарний, українцям вперше показали вітчизняну версію радянської міни МОН-50 під назвою ВНП-50. Точні характеристики невідомі, можна припустити, що вона мало чим відрізняється від свого радянського попередника, окрім пластикового корпусу.

МОН-50 – міна направленої дії, що викидує щільний потік уламків у визначеному напрямку. Вона важить усього два кілограми, з яких 700 грам припадає на вибухівку.

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Боєприпас споряджається 485-540 готовими уражаючими елементами у формі шарів або циліндрів, що при детонації утворюють зону ураження в секторі 54° градусів на відстані до 50 метрів.

Ймовірно, міни українського виробництва споряджаються певним типом детонаторів, що активують міни лише по сигналу їх власника.

Міни МОН-100 та МОН-200

Також показали пластикові аналоги радняських протипіхотних мін МОН-100 та МОН-200. МОН-100 та МОН-200 призначена для ураження піхоти, однак на практиці відомі випадки ураження навіть броньованої техніки.

При вибуху міни утворюють вузький пучок направленого потоку уламкових елементів із зоною ураження від 160 до 200 метрів у довжину та до 6-9 метрів у діаметрі.

Оригінальна міна МОН-100 споряджається 2 кілограмами тротилу та 400 готовими уражаючими елементами у вигляді роликів 10×10-мм, а МОН-200 – 900 елементами розміром 10×12-мм.

Аналог ТМ-62П

Крім того, на виставці показали аналог міни ТМ-62П або ТМ-62П2. Характеристики міни залишаються невідомими. Ймовірно, вона мало чим відрізняється від свого радянського попередника, окрім того, що має пластиковий корпус.

Міни цього сімейства розрізняються між собою матеріалом і формою корпусу, а також вибухово-ваговими характеристиками.

Вага міни складає 9,5-10 кілограмів, а бойової частини 7,0—7,5 кілограмів.

Як Росія обходить міни - це потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, Росія показала наземного дрона для проведення розмінування, оснащеного установкою УР-83П.

Йдеться про доволі габаритну машину, котра без УР-83П має масу в 1,3 тони, швидкість руху на суші – до 50 км/год, на воді – до 6 км/год, заявлена тривалість роботи на внутрішніх джерелах живлення – до 6 годин. Дальність дистанційного управління цього наземного дрона тримають у секреті. Це його головний параметр.

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