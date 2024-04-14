Дальність дистанційного управління цього наземного дрона тримають у секреті.

Росія показала наземного дрона для проведення розмінування, оснащеного установкою УР-83П.

У мережі з'явився фрагмент відеопрезентації цього дрона, пише Defense Express. Базою для нього став один із типів всюдиходів, який росіяни використовують на Півночі для нафтогазового сектору та геології. Основна переробка в цій машині полягала в установці апаратури для дистанційного управління та заміні бензинових двигунів на електричні.

Йдеться про доволі габаритну машину, котра без УР-83П має масу в 1,3 тони, швидкість руху на суші – до 50 км/год, на воді – до 6 км/год, заявлена тривалість роботи на внутрішніх джерелах живлення – до 6 годин. Дальність дистанційного управління цього наземного дрона тримають у секреті. Це його головний параметр.

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Очевидно, йдеться не просто про дослідну установку, а про те те, щоб взагалі зацікавити потенційного замовника в особі Міноборони РФ. Розробники цього дрона наголошують, що це начебто достатньо легка машина, щоб не спрацьовували протитанкові міни, і що це всюдихідна та водночас малошумна машина, що в поточних умовах покращує живучість на полі бою.

Але це якраз підкреслює одну специфічну тенденцію, яка має місце в самій РФ – по-своєму цікаві розробки там створюються по ініціативі "знизу", навіть якщо основний замовник до цього не демонструє ніякого явного інтересу.

"Варто окремо підкреслити, що наземні дрони для розмінування є актуальними і для Сил оборони України, навіть якщо це поки пріоритет другорядний, а в першу чергу зараз необхідні платформи для логістичних завдань, для прямого знищення ворога або ж одноразові роботи-камікадзе. Тим більш, що самі р*шисти намагаються теж нарощувати використання наземних дронів на полі бою", - зауважує видання.

Інші розробки Росії

Як писав УНІАН, Росія намагається створити власні морські дрони, копіюючи український досвід. Цю інформацію зокрема підтвердив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Так, у них є розробки. Але… Вони якось спробували його використати. Один раз ми бачили реальне використання, всі інші випадки невдалі у них були. З технічних причин", – розповів керівник військової розвідки.

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