Такі кораблі можуть виявляти боєприпаси як у воді, так і в морському ґрунті, не входячи до небезпечної зони.

24 квітня на Середньо-Невському суднобудівному заводі спустили на воду новий морський тральщик проєкту 12700, який отримав ім’я "Полярний". Про це повідомляє російська Об'єднана суднобудівна корпорація (ОСК).

За словами самих росіян, такі кораблі відносяться до "нового покоління мінно-тральних сил". Вони призначені для боротьби з морськими мінами. На відміну від попередників, представники проєкту 12700 можуть виявляти боєприпаси як у воді, так і в морському грунті, не входячи в небезпечну зону.

Морські тральщики проєкту 12700 мають корпус із монолітного склопластику, який сформовали за допомогою методу вакуумної інфузії.

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"Маса такого корпусу значно нижча за металевий, а міцність - вища", - йдеться у заяві ОСК.

Варто сказати, що "Полярний" став десятим морським тральщиком проєкту 12700. Перший такий корабель - "Олександр Обухов" - передали російському флоту у 2016 році.

За даними з відкритих джерел, водотоннажність тральщика проєкту 12700 становить 890 тонн при довжині 61 м та ширині 10 м. Корабель має одну зенітну артилерійську установку АК-306 калібру 30 міліметрів. Передбачена наявність переносних зенітно-ракетних комплексів та мінно-торпедного озброєння.

Російський флот - головне

Нагадаємо, у березні росіяни спустили на воду новий атомний підводний крейсер "Пермь". Він повинен стати першим багатоцільовим підводним човном, озброєним "гіперзвуковими" ракетами типу "Циркон".

А в січні УНІАН повідомив, що на атомному ракетному крейсері "Адмірал Нахімов", який багато років знаходиться на ремонті, запустили ядерний реактор.

Кремлівські пропагандисти називають ракетний крейсер "‎найпотужнішим російським кораблем". Передбачається, що він буде нести "Циркони", "Онікси" і "Калібри".

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