Він віддав наказ про спуск дистанційно.

У четвер, 27 березня, на найбільшому в Росії суднобудівному комплексі "Севмаш" спустили на воду російський атомний підводний крейсер "Пермь".

Як повідомляє Кремль, спуск нового судна проходив у Сєвєродвінську Архангельської області. Кремлівський правитель Путін в цей час перебував на території "Атомфлоту" в Мурманську, він взяв "урочисту" участь в церемонії через відеозв'язок.

Він заявив, що це перший багатоцільовий підводний човен, на озброєнні якого стоять гіперзвукові крилаті ракети "Циркон". Він увійде до складу Військово-морського флоту РФ наступного року:

"Такі підводні човни і кораблі посилять міць усіх наших флотів, зміцнюватимуть безпеку всіх морських рубежів РФ, Північного морського шляху, забезпечать вирішення завдань із захисту національних інтересів Росії в різних районах Світового океану, зокрема в арктичній зоні".

Що відомо про крейсер Пермь

​"Пермь" є російським багатоцільовим підводним човном четвертого покоління, що належить до проєкту 885М "Ясень-М". Закладений 29 липня 2016 року на суднобудівному підприємстві "Севмаш" у Северодвінську, введення в експлуатацію заплановано на 2025 рік. ​

Він стане першим підводним човном, оснащеним гіперзвуковими ракетами "Циркон", що здатні вражати цілі на відстані до 1000 кілометрів. ​Його довжина - приблизно 130 метрів, а глибина занурення - до 600 метрів.

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