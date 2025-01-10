Загальна вартість військової допомоги Канади Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ досягла 4,5 млрд канадських доларів.

Канада виділила Україні військової допомоги на 440 мільйонів канадських доларів (понад $305 млн). Таку заяву зробив на засіданні у форматі "Рамштайн" 9 січня міністр національної оборони країни Білл Блер.

З цієї суми 200 мільйонів канадських доларів скерують на ініціативу Чехії щодо закупівлі і доставки великокаліберних боєприпасів для України на додачу до вже виділених 53 мільйонів канадських доларів.

Ще 100 млн канадських доларів підуть на підтримку виробництва військових безпілотників українською оборонною промисловістю за "данською моделлю".

Відео дня

30 млн канадських доларів витрачено на зимове спорядження, зокрема спальні мішки, зимові черевики та термобілизну. Ще 64 млн канадських доларів – на "безпілотні камери високої роздільної здатності", які були доставлені в Україну в листопаді та грудні 2024 року.

Оголошена допомога є частиною пакетів, які анонсувалися раніше – на саміті НАТО 2024 року та в канадському бюджеті на 2024 рік.

Загальна вартість військової допомоги Канади Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ досягла 4,5 млрд канадських доларів (біля 2,9 млрд доларів США).

Допомога Україні: інші новини

Німеччина у 2025 році передасть Україні 6 систем IRIS-T. Про це сказав міністр оборони країни Борис Пісторіус.

Тим часом США оголосили про новий пакет допомоги для України на $500 мільйонів. Це останній пакет, який виділяється за каденції чинного американського президента Джо Байдена.

У Пентагоні уточнили, що озброєння, що увійде до цього пакету, має задовольнити "критичні потреби" України. Зокрема, йдеться про ракети протиповітряної оборони AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боєприпаси класу "повітря-земля" тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: