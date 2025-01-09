Міністр додав, що поки зарано міркувати про те, що може статися з форматом групи після вступу Трампа на посаду 20 січня.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вже у 2025 році Україна отримає від Німеччини 6 систем IRIS-T. Про це йдеться у соцмережі Х німецького оборонного відомства.

За його словами, Німеччина передасть Україні раніше анонсовані шість систем IRIS-T у 2025 році.

"Німеччина продовжує надійно й активно підтримувати Україну", - додав Пісторіус.

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Він також заявив, що група союзників, націлена на прискорення постачання зброї в Україну, найкраще залишатиметься під керівництвом США, але вона адаптується, якщо Вашингтон змінить свою участь.

"І якщо в Сполучених Штатах тепер вирішать більше не підтримувати цей формат, то нам доведеться ухвалювати власні рішення", - сказав Пісторіус у Контактній групі з оборони України, яку іноді називають "Рамштайн". Про це повідомляє Reuters.

Міністр додав, що поки зарано розмірковувати про те, що може статися з форматом групи після вступу Дональда Трампа на посаду 20 січня.

Пісторіус також сказав, що він "здивований" відмовою Трампа виключити використання військових або економічних заходів для приєднання Гренландії, але з оптимізмом дивиться на те, що коментарі обраного президента не вплинуть на сучасну політику США.

"Я не знаю точно, до чого він прагне, але союзники й альянси створені для того, щоб залишатися такими, і в іншому разі вони були б просто вільними альянсами, а не союзниками", - сказав він.

Допомога Україні від Німеччини

Раніше стало відомо, що Німеччина поставить Україні додаткові керовані ракети для систем IRIS-T, спочатку призначених для німецької армії, у короткі строки та дотримуватиметься свого графіка постачання обіцяних систем.

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