Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вже у 2025 році Україна отримає від Німеччини 6 систем IRIS-T. Про це йдеться у соцмережі Х німецького оборонного відомства.
За його словами, Німеччина передасть Україні раніше анонсовані шість систем IRIS-T у 2025 році.
"Німеччина продовжує надійно й активно підтримувати Україну", - додав Пісторіус.
Він також заявив, що група союзників, націлена на прискорення постачання зброї в Україну, найкраще залишатиметься під керівництвом США, але вона адаптується, якщо Вашингтон змінить свою участь.
"І якщо в Сполучених Штатах тепер вирішать більше не підтримувати цей формат, то нам доведеться ухвалювати власні рішення", - сказав Пісторіус у Контактній групі з оборони України, яку іноді називають "Рамштайн". Про це повідомляє Reuters.
Міністр додав, що поки зарано розмірковувати про те, що може статися з форматом групи після вступу Дональда Трампа на посаду 20 січня.
Пісторіус також сказав, що він "здивований" відмовою Трампа виключити використання військових або економічних заходів для приєднання Гренландії, але з оптимізмом дивиться на те, що коментарі обраного президента не вплинуть на сучасну політику США.
"Я не знаю точно, до чого він прагне, але союзники й альянси створені для того, щоб залишатися такими, і в іншому разі вони були б просто вільними альянсами, а не союзниками", - сказав він.
Допомога Україні від Німеччини
Раніше стало відомо, що Німеччина поставить Україні додаткові керовані ракети для систем IRIS-T, спочатку призначених для німецької армії, у короткі строки та дотримуватиметься свого графіка постачання обіцяних систем.