Україна та дев'ять європейських країн утворили Антибалістичну коаліцію

Нова архітектура протиракетної оборони доповнюватиме існуючі системи ПРО.

Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія офіційно створили Антибалістичну коаліцію. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Єлисейського палацу.

"Ми вважаємо, що захист Європи вимагає глобального рішення у вигляді інтегрованої архітектури протиракетної оборони, здатної стримувати та нейтралізувати майбутні ракетні загрози", – йдеться у спільній заяві.

Зазначається, що нова архітектура протиракетної оборони доповнюватиме існуючі системи ПРО, включаючи суверенні європейські рішення, вже придбані або заплановані до придбання країнами-учасницями коаліції. Більше того, до неї можуть приєднатися й інші країни.

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"Ми прагнутимемо підтримувати спільні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в рамках флагманського проєкту, зокрема шляхом вивчення відповідних можливостей фінансування та сприяння розширеному обміну даними й інформацією", – йдеться у заяві.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі прокоментував створення Антибалістичної коаліції. Він подякував усім партнерам, які допомагають Україні.

"Щоб покласти край війні Росії проти України, потрібні потужні й достатні протиракетні можливості. Вони не менш важливі, ніж удари по російській військовій економіці чи активні операції на передовій. Чим більше засобів для збивання російських балістичних ракет буде в України, тим вища ймовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів, оскільки його останній аргумент у цій війні більше не діятиме", – написав президент.

Зеленський зазначив, що робота над спільною системою FREYJA не замінить уже існуючі системи, а доповнить оборону та створить надійний щит над усією Європою.

Робота над антибалістичною програмою – що відомо

Раніше компанія Fire Point вперше продемонструвала антибалістичні ракети-перехоплювачі FP-7.x. Вони мають стати частиною спільного антибалістичного щита України та країн Європи.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, щоб презентувати партнерам українську антибалістичну програму. Там вперше відбувається зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та представників оборонних компаній країн, які можуть конкретними кроками зробити свій внесок у створення нової протиракетної системи.

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