Україні треба 100 систем в межах проєкту FREJYA для закриття неба, - Зеленський

Україна може створити ракету і пускову установку, але від партнерів потрібні радари, сенсори та інші елементи.

Україні треба 100 систем в межах створення антибалістичного щита в межах проєкту FREJYA для закриття неба. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

"Що стосується НАТО, інших інституцій – ми будемо відкриті з цією системою у разі успішності цієї системи для того, щоби ділитися усіма навичками з країнами-партнерами, але передовсім ми повинні знати – нам з вами таких систем 100 потрібно, щоб закрити Україну", - наголосив Зеленський.

Як сказав президент проєкт FREJYA має три треки, але він не готовий розкрити деталі. Є трансатлантичний вимір і відносини України з США.

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За словами глави держави, цей проєкт відкритий до європейських партнерів, які допомагали Україні під час війни і усіх викликів. Україні потрібне фінансування для розвитку проєкту, але й певні комплектуючі.

Україна чекає на долучення до проєкту FREJYA інших країн, які можуть поділитися ркетами-перехоплювачами до Patriot

"Коли ми будуємо FREJYA і у нас є дефіцит з нашими нинішніми антибалістичними системами, то безумовно ті країни, які не мають відповідних виробництв, які нам потрібні для FREJYA, але які мають сьогодні ракети Patriot і які дають й інвестують ці ракети в нашу спроможність захищати наше небо - ми з задоволенням чекаємо їх у цій антибалістичній коаліції. І відкриті для інших країн, які постійно нас посилюють", - сказав Зеленський.

Яка ситуація з ракетами-перехоплювачами до "Петріот"

Як зазначив Зеленський, в світі великий попит на ракети для "Петріотів".

"Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки стараються розширити виробництво і задовільнити цей попит, але - це час. Дуже складно, але це час, і, якщо чесно, багато в чому - політика. Допомога Петріотами - це завжди політичні рішення, за які доводиться боротись. Також Європа має свої антибалістичні системи і буде більше, теж з часом. Але, зважаючи на реальну ситуацію в світі, зараз ми можемо сказати, що кожен антибалістичний проєкт потрібен. Жоден з тих, які існують на цей час, не є спробою когось витіснити чи щось замістити. "Фрея" суттєво доповнить, посилить спроможності, і як і є, і які ще будують", - сказав Зеленський.

Президент закликав послів України підключитися активніше до роботи на цьому напрямку, щодо проєкту антибалістики – української й європейської.

"На жаль, одним із найгірших наслідків російської війни проти України, а також наслідком тактики іранської тактики є те, що потенційний агресор у світі бачить, якої шкоди життю може завдати балістика. Отже, буде зростати глобальна балістична загроза. І мають зростати всі спроможності антибалістичного захисту. Наша "Фрея" може стати спільною для Європи системою, яка забезпечить інтегрований захист. "Фрея" буде швидкою у виробництві і перевіреною війною", - підкреслив Зеленський.

Що потрібно для розвитку проєкту "Фрея"

Як зазначив Зеленський, Україна спроможна зробити саму ракету й пускову установку в межах проєкту FREJYA.

"Це факт і вирішальна річ - співпраця з тими європейськими державами, співпраця з тими нашими партнерськими компаніями, які мають радари, мають сенсори та все інше, що необхідно для дієвої антибалістичної системи. І з усіма цими компаніями, з усіма необхідними країнами ми вже в домовленостях", - додав президент.

Він нагадав, що йдеться про 10 держав-учасниць антибалістичної коаліції: Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія. А також про 12 компаній виробників, які вже долучилися до цієї ініціативи.

"Антибалістична коаліція, проєкт "Фрея", відкриті до приєднання інших учасників, які здатні справді посилити загальноєвропейську безпеку. Я очікую від кожного нашого представника на відповідному напрямку в країнах, в роботі з цими країнами і з компаніями у ваших контактах з політичними, бізнесовими і громадськими лідерами країн дійсно повного сприяння для Drone deals і FEJYA. І конкретних, конкретних результатів", - додав президент.

Проєкт FREJYA - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна прагне зробити готовим прототип європейської антибалістичної системи FREYJA у першій половині 2027 року. Київ спонукає союзників допомогти створити озброєння, здатне збивати російські ракети.

Також Зеленський очікує, що впродовж 12 місяців спільний антибалістичний щит України та країн Європи під назвою FREYJA стане практичною реальністю. За його словами, Україна готова створити антибалістичну ракету для цього проєкту. Президент України сподівається, що інші країни зможуть надати радари та інші критично важливі компоненти.

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