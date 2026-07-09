Україна запускає стратегічно важливий проект 'Фрея': Зеленський розкрив деталі

Україна хоче створити власну антибалістичну систему у кооперації з європейськими партнерами.

Україна у кооперації з іншими європейськими країнами працює над створенням антибалістичної системи "Фрея", яка покликана стати дешевшою та більш масовою альтернативою для ЗРК Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

"Це європейська модель. Перша наша зустріч в цьому напрямку буде у Франції. Це буде найближчим часом. Наше завдання було зібрати лідерів, зібрати компанії, зібрати всіх разом і представити відповідний проєкт виробництва спільного європейського антибалістичного проєкту під назвою "Фрея". Представити країнам, які можуть допомогти Україні зробити цей проєкт дуже швидко", - сказав він.

Зеленський зауважив, що в теорії Україна могла б створити "Фрею" і самотужки, але це потребувало б значно більше часу - роки.

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"А зараз ми це можемо зробити дуже швидко завдяки такій антибалістичній коаліції. І в найближчі дні ми зустрінемось і представимо лідерам план. Якщо лідери, їх виробничі можливості, їх компанії підтримують "Фрею", "Фрея" почне жити найближчим часом. Це, якщо чесно, ціль номер один – це антибалістика. Ми тоді закриємо небо України своїми можливостями", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що загалом балістичні ракети наразі є великою загрозою для всього світу, оскільки є дуже мало зенітних комплексів, здатних перехоплювати ракети такого типу. Зокрема Зеленський згадав американський Patriot та італо-французький комплекс SAMP/T NG - обидві системи є дорогими і дефіцитними.

"І тому ми працюємо в різних напрямках. Не тільки Patriot , не тільки SAMP/T. Ми почали будувати свій європейський проєкт. Але для системи потрібні не тільки ракета і пускова, потрібні радари, управління, багато різних елементів. Щоби зробити нашу систему антибалістичну дуже швидко, нам потрібні європейські партнери, у яких є виробництво тих речей, які Україна для своєї антибалістичної системи ще не має", - пояснив він.

Українська ППО: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні президент США Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні право (ліцензію) на виробництво ракет для систем Patriot. Хоча він визнав технологію складною, а виробника систем ще не було поінформовано про таке рішення, він висловив переконання, що українці впораються.

The New York Times із посиланням на експертів писала, що цей дозвіл став важливим політичним сигналом для України, однак оглядачі та фахівці попереджають: запуск власного виробництва ракет-перехоплювачів потребуватиме кількох років через технологічну складність, необхідність передачі критичних технологій, створення виробничої бази та інші організаційні виклики.

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