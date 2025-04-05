Виріб задумано як інструмент підриву укріплень, але на практиці, ймовірно, згодиться хіба що в ролі дуже незручної гранати.

Російські окупанти заново винайшли гранати XVII століття з гнотовим підпалом. На це звернув увагу Телеграм-канал "Міни та кава з канапками".

Як видно на опублікованих кадрах, граната являє собою круглу пластикову оболонку, заповнену вибухівкою. Ззовні всередину до вибухівки йде вогнепровідний шнур, який потрібно підпалювати вручну. По суті, це трохи сучасніша версія гніту.

Зовні виріб, який росіяни називають "колобок", справді нагадує гарматне ядро або гранату доіндустріальної епохи. Заявляється, що "колобок" існує в трьох версіях - 1 кг, 1,5 кг і 4 кг.

За словами окупантів, за допомогою таких "колобків" вони мають намір підривати українські укріплення. Причому куляста форма нібито має сприяти цьому: боєприпас краще котиться.

Ізраїльський військовий аналітик Ігаль Левін висловив сумнів, що на практиці буде багато можливостей використовувати "колобка" так, як задумано, оскільки в реальності поле бою вщент порите вирвами.

"Цілком імовірно, що в багатьох випадках такі боєприпаси будуть використовуватися як стандартні гранати, хоча і менш зручні", - зазначає він.

Російська зброя: останні новини

Як писав УНІАН, раніше ОСІНТери помітили на озброєнні російської армії гаубиці М-30, які серійно випускалися під час Другої світової війни. Вважається, що на базах зберігання досі може перебувати до 2 тисяч таких гармат.

Також ми розповідали, що в Росії виникли серйозні проблеми з будівництвом літаків - усе через санкції. Зокрема, агресор більше не може випускати якісні борти стратегічної авіації, а літаки інших типів випускають поштучно.

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