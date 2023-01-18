Гаубиці розгортаються за 30 секунд.

Уряд Швеції 19 січня планує розглянути питання про передачу Україні самохідних артилерійських установок Archer. Зазначається, що Київ має отримати 12 таких гаубиць.

"Завдання Збройним силам Швеції з підготовки до передачі Україні артилерійських систем", - указаний на порядку денному на сайті уряду.

САУ Archer - що відомо

Archer представлена гарматою FH 77B розрахованої під калібр155-мм. Вона може за 30 секунд по різних траєкторіях випускати шість снарядів.

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Максимальна дальність стрільби - від 30 до 60 кілометрів, а максимальна скорострільність - дев'ять пострілів в хвилину, час розгортання системи - 30 секунд.

Позиція Швеції щодо війни в Україні - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Стокгольм надає Києву фінансову та військову підтримку. На початку березня на потреби ЗСУ перерахували 500 мільйонів шведських крон. Крім того, Швеція поставляла протикорабельні ракети, гранатомети та стрілецька зброя.

У жовтні у Швеції заговорили про можливу постачання САУ Archer в Україну. Пізніше глава МЗС країни підтвердив плани поставки гаубиць, але ні терміни, ні кількість не назвав.

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