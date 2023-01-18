Уряд Швеції 19 січня планує розглянути питання про передачу Україні самохідних артилерійських установок Archer. Зазначається, що Київ має отримати 12 таких гаубиць.
"Завдання Збройним силам Швеції з підготовки до передачі Україні артилерійських систем", - указаний на порядку денному на сайті уряду.
САУ Archer - що відомо
Archer представлена гарматою FH 77B розрахованої під калібр155-мм. Вона може за 30 секунд по різних траєкторіях випускати шість снарядів.
Максимальна дальність стрільби - від 30 до 60 кілометрів, а максимальна скорострільність - дев'ять пострілів в хвилину, час розгортання системи - 30 секунд.
Позиція Швеції щодо війни в Україні - що відомо
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Стокгольм надає Києву фінансову та військову підтримку. На початку березня на потреби ЗСУ перерахували 500 мільйонів шведських крон. Крім того, Швеція поставляла протикорабельні ракети, гранатомети та стрілецька зброя.
У жовтні у Швеції заговорили про можливу постачання САУ Archer в Україну. Пізніше глава МЗС країни підтвердив плани поставки гаубиць, але ні терміни, ні кількість не назвав.