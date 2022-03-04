Кошти надійшли на рахунки Національного банку України.

На рахунки Національного банку України надійшло 500 млн крон(близько 50 млн дол.) військової допомоги від Швеції.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

"Швеція направила 500 млн крон для підтримки Збройних сил України. Щойно кошти надійшли на рахунки НБУ. Вдячний прем'єр-міністру та уряду за фінансовий внесок. Кожен крок на підтримку ЗСУ наближає перемогу України!",- написав він.

Війна проти України: