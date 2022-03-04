24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / фото УНІАН (Андрій Марієнко)
На рахунки Національного банку України надійшло 500 млн крон(близько 50 млн дол.) військової допомоги від Швеції.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.
"Швеція направила 500 млн крон для підтримки Збройних сил України. Щойно кошти надійшли на рахунки НБУ. Вдячний прем'єр-міністру та уряду за фінансовий внесок. Кожен крок на підтримку ЗСУ наближає перемогу України!",- написав він.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.