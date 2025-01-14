Військові аналітики уточнюють, що справа не у кількості літаків, як такій.

США поступово втрачають авіаційну перевагу над Китаєм у західній частині Тихого океану. Якщо рахувати лише найновіші літаки, то перевага вже за китайцями, пише видання Aviationist.

За підрахунками бригадного генерала Дага Уікерта, вже за два роки Китай переважатиме США на захід від 180° меридіану за кількістю сучасних винищувачів у 12 разів, а за літаками п'ятого покоління у 5 разів. Маючи 225 бомбардувальників в регіоні, китайські повітряні сили вже є лідером тут.

Вікерт є командиром одного з найважливіших підрозділів ВПС США, 412-го випробувального крила, яке проводить тестування та оцінку всього, чим користуються американські ВПС – від літаків до програмного забезпечення. Тобто він знає, що каже.

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Втім український військово-аналітичний проект Defense Express вносить важливий акценту у ці підрахунки. Орієнтуючись на дані статистичного щорічника Military Balance, він зауважує, що Китай має в строю понад 2200 бойових літаків усіх типів.

З них близько 18% є дуже старими Chengdu J-7 (китайська модернізована копія МиГ-21). Ще є чимало не нажто молодих Shenyang J-8. Основна маса китайських літаків, це відносно сучасні Chengdu J-10 і Shenyang J-11 (по 600 одиниць), які є китайською версією Су-27. Але головним козирем китайських ВПС є понад 200 сучасних J-20. І їх кількість буде зростати.

Натомість американська бойова авіація налічує загалом до 3150 винищувачів, штурмовиків та бомбардувальників. У Defense Express наголошують, що вже за цим параметром видно, що перевагу мають США, а не Китай. Зокрема у американців є понад 370 F-15, понад 800 F-16, понад 900 F/A-18, близько 180 F-22, понад 630 F-35, близько 200 штурмовиків A-10.

"Тобто навіть якщо брати лише п'яте покоління, це США має кратну перевагу над Китаєм. (...) Постає питання, а як так у США порахували співвідношення китайських та власних літаків, що отримали багатократну перевагу потенційного противника. (...) А відповіддю на це вочевидь є дуже важливе уточнення - про перевагу Китаю на захід від 180° меридіану. Тобто там де у США просто немає достатньої кількості авіабаз для того, щоб розмістити там всі свої сили", – пояснюють українські аналітики.

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