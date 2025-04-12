Генсек НАТО вважає, що така зброя росіян здатна знищити сотні супутників одним махом.

Росія вивчає можливість розміщення в космосі ядерної зброї, яка здатна одним махом знищити сотні супутників. Таке попередження зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Welt am Sonntag, повідомляє Tagesschau.

Він назвав такий розвиток подій "тривожним", оскільки розміщення Росією ядерної зброї стало б порушенням Договору про космос від 1967 року, який забороняє розміщення зброї масового ураження в космосі.

"Нам надійшли повідомлення про те, що Росія вивчає можливість розміщення ядерної зброї в космосі", - повідомив він.

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За словами Рютте, потенціал Москви в космосі вже застарів і не відповідає можливостям західних країн.

"Тому розробка ядерної зброї в космосі - це спосіб для Росії поліпшити свої можливості. Це дуже тривожно", - наголосив він.

Генсек НАТО додав, що наслідки від потенційного знищення Росією сотень супутників можуть бути "катастрофічними" для Землі. Рютте також додав, що союзники по НАТО готуються до нових викликів у космосі. Вони обмінювалися розвідданими і розробляли менші, більш маневрені та захищені супутники.

"Останніми роками космос стає дедалі небезпечнішим і непередбачуванішим. Ми знаємо, що конкуренція в космосі жорстка і стає дедалі запеклішою. І не тільки в комерційному плані. Це впливає на всю нашу безпеку", - попередив генсек НАТО.

Ядерна зброя Росії в космосі

Як писав УНІАН, раніше видання Forbes повідомило, що РФ хоче розмістити ядерну бомбу на орбіті. Експерти та аналітики попередили, що це може почати світову війну.

За словами головної директорки відділу космічної безпеки і стабільності у вашингтонській організації "Безпечний світ" Вікторії Самсон, підрив російської ядерної боєголовки в космосі становитиме загрозу для космонавтів на міжнародній космічній станції.

Водночас надійшла інформація про те, що Росія розмістила нову космічну зброю на орбіті супутника США.

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