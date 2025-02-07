Країні необхідно захищатися від загрози з боку РФ.

Якщо питання вступу України до НАТО зникне з порядку денного, країна буде захищатися від російської загрози всіма можливими способами.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, коментуючи слова спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога про те, що шанс України повернути ядерну зброю "десь між малим і нульовим".

Дипломат каже, що українську сторону не влаштовує припинення війни будь-якою ціною - тобто за рахунок самої України. Водночас він зазначив, що у перемовинах перемагає той, хто має сильнішу нервову систему:

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"А щодо ядерної зброї, то в нас є всі необхідні умови для того, щоб щонайменше "брудна" ядерна зброя опинилася в українських руках. Це не те, чим зараз володіють США і Росія, але вона може бути стримуючим фактором. Там бісяться "за порєбріком", але ми повинні думати про свою безпеку".

Ядерна зброя України

Як відомо, президент Володимир Зеленськиий раніше вже заявляв, що без гарантій безпеки Україні доведеться доведеться задуматися над поверненням ядерної зброї.

Нещодавно він сказав, що альтернативою вступу до НАТО може стати повернення країні ядерної зброї та ракет, а також фінансова та військова підтримка з боку Заходу.

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