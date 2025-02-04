Президент зазначив, що держава має чимось захищатися, якщо приєднання до Альянсу займає десятиліття.

Якщо процес вступу України до НАТО затягнеться на роки або десятиліття, то країні для захисту від агресії Російської Федерації необхідна ядерна зброя і достатнє озброєння. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Британський ведучий запитав про потенційний "план Б" в України, який міститиме достатньо гарантій безпеки для того, щоб стримати диктатора Володимира Путіна від можливого нового вторгнення. Він зазначив, що не вірить у те, що Путін вторгся в Україну через потенційний вступ до НАТО, а просто хотів захопити Україну. Виходячи з цього, уявляючи переговори про те, як може закінчиться гаряча стадія війни в Україні, він вважає, що навряд чи можливо, що мирна угода включатиме вступ України до НАТО.

На це Зеленський відповів, що вступ до НАТО - "це не сьогодні, а колись у майбутньому" і, що, "на жаль, це не залежить від нас".

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"Якщо цей процес затягнеться на роки або десятиліття - не через нас, а через партнерів, - тоді в нас постане абсолютно справедливе запитання: що захищатиме нас від цього зла впродовж усього цього часу? Який пакет підтримки? Які ракети? Чи дадуть нам ядерну зброю? Чи дадуть нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити Росію? Я думаю, що це допоможе. В іншому випадку, які ракети зможуть зупинити ядерні ракети Росії? Це риторичне питання", - сказав Зеленський.

Тому він пропонує наступний варіант:

"Поверніть нам ядерну зброю, віддайте нам ракети, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію, перемістіть свій контингент на ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб у народу був спокій", - висловився президент.

Український лідер наголосив, що сьогодні Україна не в НАТО, а при цьому росіяни перебувають на нашій землі.

"І Америка каже, що ми не готові прийняти Україну в НАТО. Тоді Путін повинен повністю відступити з нашої території. Це логічно. Тоді ми будемо говорити про все інше. Про фінансову компенсацію за всі втрати, яких ми зазнали. Тому що має бути логіка. Він вторгся, бо боявся, що ми станемо членами НАТО. Добре, ми не члени НАТО. Повертайтеся на свою землю. Це має розглядатися саме так", - сказав Зеленський.

Україна і НАТО: актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що членство України в НАТО є найдешевшим варіантом післявоєнних гарантій безпеки з усіх можливих. Він підкреслив, що Україна не погодиться на гарантії безпеки у форматі якогось підписаного "папірця".

Український президент упевнений, що якщо президент США Дональд Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, Україна отримає членство в Альянсі, бо завдяки позиції республіканця "всі будуть за". Але якщо Трамп буде проти, то Україна не буде в НАТО.

Відомо, що влітку минулого року Трамп заявив, що, на його думку, вторгнення Росії спровокували наміри України приєднатися до Альянсу. Він сказав, що його попередник Джо Байден ніколи не повинен був обіцяти Україні членство в НАТО.

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