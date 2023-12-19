Росія приберігає ці ракети для ударів по найцінніших і добре захищених цілях.

Балістична ракета "Кинджал" є однією зі списку "суперзброї" Путіна, і Росія багато в чому покладалася на їх нібито непереможність. Однак українська ППО успішно протистоїть цій загрозі, пише Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"KILLJOY" (ракета "Кинджал" за класифікацією НАТО - УНІАН), одна з шести "суперзброй", оголошених президентом Путіним у 2018 році, покликана зіграти важливу роль у майбутній військовій доктрині Росії. У війні в Україні Росія приберегла цю зброю для того, що вона вважає цінними і добре захищеними цілями", - йдеться в повідомленні розвідки.

Так, зазначається, що 14 грудня російські ВПС, швидше за все, вперше з серпня 2023 року застосували балістичну ракету "Кинджал". У британській розвідці повідомляють, що Росія запустила як мінімум одну ракету по Центральній Україні, ймовірно, націливши її на військовий аеродром.

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При цьому Росія вже застосовувала такі ракети раніше.

"Багато запусків, ймовірно, не досягли намічених цілей, в той час як Україні також вдалося перехопити атаки цієї нібито "непереможної" системи", - відзначають в британській розвідці.

Ракети "Кинджал" - що відомо

Востаннє окупанти атакували Україну ракетами "Кинджал" 14 грудня. Повідомлялося, що у Київській області був збитий один "Кинджал". При цьому ще одна ракета вдарила в район Старокостянтинова Хмельницької області.

Раніше військовий аналітик Олександр Коваленко зазначав, що російські окупанти не можуть здійснити масований удар по Україні ракетами "Кинджал", оскільки носіями таких ракет є літаки МіГ-31к, а їх у противника мало.

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