За словами Валерія Романенка, значна частина цих машин буде передана Україні у вигляді запчастин або планерів.

Значна частина з бойових літаків радянських часів, які США, ймовірно, придбали у Казахстану, буде передана Україні. Про це в ефірі Radio NV розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

За його словами, машини можуть бути передані Україні у вигляді запчастин або планерів, які можна буде розставити по аеродромах як цілі для відволікання ворожих ударів. Водночас, на думку експерта, деякі з цих літаків вдасться полагодити.

"Наприклад, літаки типу МіГ-29 і Су-24. Обидва типи ремонтувалися в Україні, експлуатувалися вже понад 30 років — майже 34−35 років. Є досвід їх ремонту. І, можливо, кілька з цих літаків будуть введені в стрій", - каже експерт.

Він зазначив, що особливо важливим моментом для України є придбання США бомбардувальників Су-24.

"Це поки що єдині носії крилатих ракет Storm Shadow і SCALP. Це для нас дуже важлива позиція, бо росіяни полюють за цими літаками. Майже при всіх нальотах приділяють увагу аеродрому Старокостянтинів, де ці літаки базуються. Вони добре знають цей аеродром ще з радянських часів", - підкреслив Романенко.

Купівля США бойових літаків у Казахстану

Днями видання Kyiv Post повідомило, що США придбали 81 бойовий літак радянських часів у Казахстану, який оновлює свій авіапарк. Країна продала на аукціоні 117 винищувачів і бомбардувальників радянських часів, у тому числі перехоплювачі МіГ-31, винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-29 і бомбардувальники Су-24 1970-х і 1980-х років.

За інформацією ЗМІ, оголошена вартість продажу склала суму, еквівалентну 1,5 мільйона доларів.

Згодом у Казахстані спростували інформацію про продаж радянських літаків для США. Як заявили в "Казспецекспорті", торги проводилися тільки серед юридичних осіб Казахстану.

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