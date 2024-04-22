Цей тип літаків можна модернізувати для знищення ракет та дронів.

Літак L-39ZA Albatros, переданий Україні Литвою, можна модернізувати і задіювати для знищення ворожих ракет та дронів. Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан.

Зазначається, що поки Україна очікує на літаки F-16 від західних партнерів, Литва оголосила про передачу Києву літака L-39ZA Albatros. Деякі типи цих суден уже є на озброєнні України, і якщо їх модернізувати, з’явиться можливість захистити українське небо від дронів-камікадзе та крилатих ракет.

"Це чудовий літак, напевно, найкращий серед тих, що я знаю в сенсі рівноваги. Також на типі ZA встановлений український двигун, який чудово себе показав", - пояснив експерт.

ЗМІ додає, що ця модифікація літака має не дві, а чотири точки підвісу, може працювати з керованими реактивними снарядами в режимі легкого штурмовика.

"Якщо на кожному з них встановити гармату, вони зможуть ефективно боротися із дронами "Шахед" і розвідувальниками, що обійдеться набагато дешевше, ніж робота Міг-29 та Су-27. Такі гармати є в України", - йдеться у матеріалі.

Передача Литвою бойового літака Україні

Напередодні Литва передала Україні бойовий літак L-39ZA Albatros. У Литві такі штурмовики використовувались з метою підготовки офіцерів з керування винищувачами, аби забезпечувати бойову готовність пілотів.

Це навчально-бойовий літак на базі L-39C, який по факту можна використовувати як легкий штурмовик.

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