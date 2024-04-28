Вартість кожної машини - менше ніж 20 000 доларів.

США придбали у Казахстану 81 бойовий літак радянських часів. Про це повідомляє Kyiv Post.

Зазначається, що Казахстан, який оновлює свій авіапарк, продав на аукціоні 117 винищувачів і бомбардувальників радянських часів, у тому числі перехоплювачі МіГ-31, винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-29 і бомбардувальники Су-24 1970-х і 1980-х років. Оголошена вартість продажу склала один мільярд казахстанських тенге, або 2,26 мільйона доларів.

"США закупили 81 застарілий бойовий літак. ... Мотив покупки США залишається нерозкритим, ... але йдеться про можливість їх потенційного використання в Україні, де подібні літаки знаходяться на озброєнні. Продаж здійснювався через офшори", - йдеться у матеріалі.

Аналітики припускають, що, зважаючи на те, що Україна продовжує покладатися на зброю радянської епохи, літак міг би служити джерелом запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах.

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Приватна фірма Tanks-a-lot, що базується у Великій Британії, купила радянську артилерію Саддама Хусейна і відправила в Україну. За даними bneIntelliNews, 122-мм гаубиці "Гвоздика" і 152-мм гаубиці "Акація" тепер доставляють в Україну через Балтійське море.

Також УНІАН повідомляв, що Данія придбає зброю для ЗСУ в українських же заводів. Для початку країна готова витратити на це 200 мільйонів крон.

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