Раніше видання Kyiv Post повідомило, що США придбали у Казахстану 81 бойовий літак радянських часів.

У Казахстані спростували інформацію, поширену раніше у ЗМІ про те, що США придбали у країни 81 бойовий літак радянських часів з можливістю їх потенційного використання в Україні.

Як заявили в "Казспецекспорті", ці відомості не відповідають дійсності, торги проводилися тільки серед юросіб Казахстану.

"Усі торги з реалізації авіаційної техніки з умовою обов'язкової ліквідації проведені підприємством у суворій відповідності до вимог чинного законодавства серед юридичних осіб Республіки Казахстан, які мають відповідні ліцензії, видані уповноваженим органом. Іноземні компанії до торгів не допускалися", - зазначили в "Казспецекспорті".

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Зазначається, що вся техніка буде утилізована таким чином, щоб повністю унеможливити її відновлення.

"Відповідно до умов укладених договорів, усі літаки, вузли та агрегати до них будуть утилізовані на території балансоутримувачів методом різання (рубання, дроблення) та іншими методами, що унеможливлюють їхнє відновлення у первісний стан, та вивозитимуться з території тільки у вигляді брухту кольорових металів", - підкреслюють представники підприємства.

Союзники України закуповують для неї стару радянську техніку

Раніше видання Kyiv Post повідомило, що США придбали у Казахстану 81 бойовий літак радянських часів з можливістю їхнього потенційного використання в Україні. Такі літаки могли б слугувати джерелом запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах.

Також повідомлялося, що приватна британська фірма придбала старі радянські гаубиці "Гвоздика" та "Акація", що колись слугували частиною арсеналу колишнього диктатора Іраку Саддама Хусейна, і відправляє їх через Балтійське море в Україну.

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