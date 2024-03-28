Також вони розкрили, що планують передати у майбутньому.

Німеччина оновила список військової допомоги, яку вони вже надали Україні. Українська армія отримала безпілотні літальні апарати, боєприпаси та інше озброєння.

Так, згідно з оновленим списком, Україні вже передали:

5 ремонтно-евакуаційних машин All Terrain Tracked Carrier Warthog;

9 всюдиходів Warthog;

боєприпаси для LEOPARD 2 A6;

18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;

14 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

30 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

5 датчиків та глушилок безпілотників;

180 польових комплектів RF 360;

6 танки розмінування WISENT 1 із запасними частинами;

2 мостоукладальних танків BEAVER із запасними частинами;

броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 з запасними частинами;

броньовану інженерну машину DACHS;

6 автоцистерн Zetros;

2056 переносних протитанкових ручних гранатометів RGW 90 Matador;

24 000 набоїв калібру 40 мм;

70 гранатометів GMG.

Також до списку увійшли 9 саперних плугів, супутникова система спостереження, 328 інфрачервоних камер, 3 автомобілі охорони кордону, 3000 маскувальних сіток, 2 000 пончо та 2 аварійні електрогенератори.

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У списку запланових поставок є 20 бойових машин піхоти MARDER, гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog, ракети PATRIOT та 70 інфрачервоних камер спостереження.

Допомога від Німеччини: останні новини

Заявляється, що Німеччина вже витратила на військову допомогу Україні близько 5 мільярдів євро (у 2023 році) та 1,6 мільярда євро (у 2022 році). Ще 2,9 мільярда євро виділили на поставки в період з 2025 по 2028 рік. Також у Німеччині пройшли віськову підготовку понад 10 тисяч українських солдаті.

Вчора глава ситуаційного центру України при міноборони Німеччини Крістіан Фройдінґ оголосив, що найближчим часом Україна отримає від ФРН 10 тисяч артилерійських боєприпасів.

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