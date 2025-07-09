Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розглядає можливість надання українській армії ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal, посилаючись на заяви двох чиновників міністерства оборони. За їхніми словами, президент почав обдумувати це після останніх обіцянок посилити український захист від російських масованих обстрілів.

Якщо це рішення ухвалять, то ЗРК Patriot стане першою великою системою озброєння, яку адміністрація Трампа надасть Києву самостійно - без попереднього схвалення з боку Білого дому за президента Джо Байдена.

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Білий дім вже звернувся до Пентагону з проханням розглянути можливість надання Україні додаткового озброєння, в тому числі системи Patriot, повідомив один з чиновників. Також зараз вивчають, чи можуть інші країни надати Збройним силам Україні більше таких систем.

За словами одного з американських високопосадовців, за наявності відповідного замовлення для української армії можуть створити таку систему, утім, залишається невизначеність щодо того, скільки перехоплювачів США та їхні союзники зможуть надати. Через бойові дії в Україні й на Близькому Сході виникли перебої в поставках, що змушує Вашингтон зосередитися на відновленні власних резервів.

Трамп обіцяє передати Україні зброю

Як повідомляв УНІАН, раніше адміністрація США тимчасово призупинила надходження певних видів озброєння, включаючи засоби ППО Patriot, снаряди артилерії, ракети Hellfire і Stinger. Це пояснили занепокоєнням щодо виснаження американських запасів.

Невдовзі після розмови із президентом Володимиром Зеленським Трамп заявив, що США відновлять надання зброї, оскільки Україна має захищатися від російських бомбардувань.

У Державному департаменті запевняють, що про припинення допомоги Україні не йдеться - Пентагон лише хоче провести "ревізію" власних запасів.

Він також розкритикував Путіна за чергову відмову зупинити вогонь, сказавши, що розчарований своїм російським колегою. Паралельно Трамп заявляє про можливі санкції або мита проти країн, що сприяють Росії.

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