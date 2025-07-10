Креатив мають проявити європейські союзники Америки, каже держсекретар.

США хочуть допомогти Україні посилити її протиповітряну оборону. Тож обговорять з союзниками по НАТО, чи не можуть європейці передати Києву наявні у них систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив держсекретар Штатів Марко Рубіо на пресконференції.

Попри те, що саме США є виробником ЗРК Patriot та оператором найбільшої кількості цих комплексів, Рубіо обурився, що в Європі "ніхто не хоче ділитися" ними з Україною.

"Якщо Україна справді є пріоритетом, як заявляють багато країн Європи, то вони мають бути готові поділитися батареями, які наразі їм не потрібні. Сподіваюся, що нам вдасться переконати деяких наших партнерів по НАТО надати ці батареї Patriot Україні, тому що є низка країн, які їх мають, але ніхто не хоче з ними розлучатися", – заявив він.

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За словами держсекретаря, передати Україні свої комплекси зокрема могли б Іспанія та Німеччина. Також він нагадав, що деякі європейські країни раніше замовили Patriot у американського виробника і незабаром мають їх отримати.

"Було б чудово, якби одна з них добровільно відклала цю партію та відправила її до України. Тому ми шукаємо креативні способи забезпечити їх (українців) цією оборонною зброєю, яка їм знадобиться", – додав Рубіо.

Американска військова допомога Україні

Як писав УНІАН, попри те, що Дональд Трамп останніми днями почав прямо критикувати Росію за небажання згортати свою агресію, навіть на словах він не надто хоче допомагати Україні в її обороні. Так, днями на пряме запитання журналістів про можливість передачі Україні додаткових комплексів Patriot Трамп заявив, що "подивиться", чи можна передати бодай один, оскільки вони "дуже дорогі".

А після того, як США призупинили поставки вже профінансованої військової допомоги Україні, Трамп пообіцяв відновити їх і запевнив Володимира Зеленського, що негайно відправить аж 10 зенітних ракет. Ця "щедрість" відверто обурила українських військових.

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