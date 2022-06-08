Йдеться про сотні ручних гранат та понад 56 тис. набоїв різного калібру.

Збройним силам України передадуть великий арсенал, виявлений Державним бюро розслідувань на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Бюро.

Зазначається, що працівники ДБР у жовтні в одному з населених пунктів Донецької області виявили схований великий арсенал зброї та боєприпасів.

"Зараз, за клопотанням слідчого ДБР, суд скасував арешт на ці речові докази. Вони будуть передані на потреби Збройних сил України", - мовиться у дописі.

У ДБР розповіли, що вилучено було, зокрема десятки гранатометних пострілів, майже 180 реактивних протитанкових гранат різної модифікації, сотні ручних гранат та понад 56 тис. набоїв різного калібру, та багато іншого.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, Норвегія передала Україні 22 артилерійські знаряддя М109 з обладнанням та запасними частинами, а також артилерійські боєприпаси.

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