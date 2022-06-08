Також Україна отримала обладнання, запчастини та артилерійські боєприпаси.

Норвегія передала Україні 22 артилерійські знаряддя М109 з обладнанням та запасними частинами, а також артилерійські боєприпаси.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряди Королівства.

"Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки і зброї, щоб протистояти атакам Росії... Розвиток війни в Україні свідчить про те, що тепер необхідно пожертвувати і більш важку техніку, і системи озброєння", - заявив Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Як повідомляється, збройні сили Норвегії замінили свої артилерійські знаряддя M109 новою артилерією з Південної Кореї. Норвегія також навчала українських бійців керувати новою зброєю. Це навчання проходило в Німеччині.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки працюють разом з міжнародними партнерами над можливістю забезпечити Україну ефективними протикорабельними ракетами.

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