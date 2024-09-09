Ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили супротивника.

Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату - аналог радянської Ф-1.

Як повідомила пресслужба відомства, боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Раніше у нас не було виробництва такого типу гранат.

"Ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття", - йдеться у повідомленні.

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Також Міноборони кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником.

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Як повідомляв УНІАН, раніше МО кодифікувало та допустило до постачання у Збройних силах вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий", який є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60.

Корпус українського бронетранспортера виготовлений із високоякісної фінської сталі, що покращило балістичний захист машини без збільшення її маси. Також корпус захищений по периметру від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником, лобова броня витримує постріли великокаліберного кулемета з відстані 10 метрів.

"Хорунжий" значно потужніший за БТР-60, адже замість двох 90-сильних бензинових двигунів у передній частині корпусу нового українського БТР встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил. Він розганяє бойову машину до швидкості понад 80 км/год, а місткість паливних баків забезпечує запас ходу у понад півтисячі кілометрів.

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