У прес-центрі заявили, що це тиск не лише на херсонців, а й на тих людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Постійні обстріли Херсона російськими окупантами не мають жодної військової мети.

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі національного телемарафону заявив, що ситуація у Херсонській області залишається стабільно складною.

За словами Єріна, обстріли Херсона здійснюються для психологічного тиску. Зокрема, росіяни хочуть залякати українців.

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"Цей тиск не лише на херсонців, а й на тих людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях і які чекають на повернення української влади і мають проукраїнську позицію. Ворог хоче показати: "Дивіться, що сталося з Херсоном, це буде і з вами, якщо сюди прийдуть ЗСУ", - пояснив він.

Обстріли Херсона

Російські окупанти протягом минулої доби 49 разів обстріляли територію Херсонської області. Сам Херсон росіяни обстріляли сім разів, влучили у приватні та багатоквартирні будинки. Загарбники атакували мирні населені пункти області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також зафіксовано ракетний удар. Через ворожі обстріли Херсонщини загинула одна людина, ще двоє поранені.

В ніч на 13 січня російські окупанти також вдарили по Херсону. Пошкоджено 16 комунальних автобусів.

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