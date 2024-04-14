Це зменшила простір, де війська можуть безпечно пересуватися.

У небі над лінією фронту в Україні патрулює стільки безпілотників, що українські та російські війська практично не можуть пересуватися, не ризикуючи бути поміченими та підірватися.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на українських військових та Ендрю Коте - керівника штабу американської компанії BRINC Drones, яка надсилає безпілотники в Україну. Зазначається, що така активність перетворила "сіру зону" на "зону смерті".

"Сплеск кількості малих безпілотників в Україні перетворив територію по обидва боки від нульової лінії — зазвичай відому як "сіра зона" — на "зону смерті. Ті, хто наважуються рухатися вдень чи вночі під очима ворожих безпілотників, "вмирають негайно"", - сказав командир взводу ударних БпЛА Code 9.2 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олександр Настенко.

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Відносно дешеві БПЛА змінили війну та дали можливість ЗСУ отримати перевагу на полі бою, однак РФ досить швидко почала масово виробляти свої дрони. Коте назвав це "бліцкригом безпілотної війни". На його думку, дрони на передовій в російсько-українській війні так само змінюють ситуацію, як і танки під час Першої світової.

Хоча використання БПЛА рятує життя бійцям, насиченість безпілотними літальними апаратами, багато з яких оснащені тепловізійними камерами, зменшила простір, де війська можуть безпечно пересуватися. Це призвело до великих втрат і значною мірою завадило будь-якій стороні зробити серйозний прорив. У виданні переконані, що у поєднанні з широко розповсюдженими мінними полями та нестачею боєприпасів і солдатів ці фактори фактично унеможливлюють для України повернення частини території, як це було у 2022 році.

Війна в Україні - застосування БПЛА

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ на полі бою намагаються компенсовувати дефіцит снарядів нарощенням застосування різних дронів вітчизняного виробництва. З початку 2024-го наші воїни отримали практично в три рази більше дронів, аніж за увесь минулий рік.

Україна активно виробляє нові й нові дрони. Так, нещодавно Міністерство оборони України представило вітчизняний реактивний ударний безпілотник "Кажан" Е620. Гексакоптер (безпілотник на шістьох гвинтах) може багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі.

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