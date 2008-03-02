Аварія автобусу у Гватемалі: загинули 57 людей

Число загиблих в результаті ДТП у Гватемалі досягло 57 чоловік, ще 40 людей травмовані, повідомляє NEWSru.

Переповнений автобус, в якому їхали близько сотні пасажирів, з`їхав із траси і впав у яр в околицях міста Куїлапа, яке розташоване приблизно за 45 кілометрів від столиці країни міста Гватемала.

"Автобус перетворився на купу металу", - повідомив з місця події журналіст телеканалу СNN Мартін АУСТУРІАС. За його словами, потерпілих госпіталізовано.

У морзі почалося упізнання тіл загиблих. Серед загиблих є діти і жінки. Причини події не повідомляються. На місці аварії продовжують працювати поліцейські і пожежні.