У Криму зазнав аварії літак із головкомом ВМФ Росії на борту

У Криму зазнав аварії літак Ту-134 ВМФ Росії, на борту якого перебувало 20 осіб, зокрема головком ВМФ РФ адмірал Володимир МАСОРІН.

Як передає ІТАР-ТАРС, лайнер, що загорівся, викотився за межі посадочної смуги і розвалився. Внаслідок вимушеної посадки постраждали троє людей. Вони одержали опіки різного ступеня тяжкості і доставлені в госпіталь. Загрози їхньому життю немає. Сам головком ВМФ не постраждав, підтвердила прес-служба флоту.

Інцидент стався при зльоті з аеродрому Гвардійський під Севастополем. "При наборі висоти у Ту-134 ВПС Чорноморського флоту сталася зупинка одного з двигунів", - повідомив представник ВМФ. Екіпаж зв`язався з керівником польотів, і літак зробив посадку на смугу аеродрому. Через велику швидкість літак викотився за межі ЗПП і розвалився. Екіпаж і офіцери, що перебували на борту, організовано залишили літак.

В.МАСОРІН знаходився в Криму, де спостерігав за навчаннями рятувальників Чорноморського флоту.

Як повідомив РІА «Новости» помічник головкому ВМФ Ігор ДИГАЛО, не виключено, що в двигун літака могли потрапити птахи.

"Серед усіх можливих причин, які могли привести до цих події, розглядається і причина попадання в турбіну двигуна сторонніх предметів, якими може бути зграя птахів, що піднялися в повітря (аеродром оточують зернові поля і поля з високим трав`яним покриттям)", - сказав І.ДИГАЛО.

Причини пригоди розслідуватиме спеціально створена комісія.