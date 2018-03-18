Борис Джонсон назвав висилку британських дипломатів з РФ "шкідливою для росіян"

Джонсон також назвав Росію «одинокою та ізольованою».

Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон назвав заходи Росії у відповідь на висилку своїх дипломатів з Великобританії шкідливими для росіян.

Про це він написав у своїй колонці The Sun, передає Дождь.

«Ці даремні заходи нашкодять тільки звичайним росіянам, позбавляючи їх нешкідливих можливостей вивчати англійську мову і подавати документи на британські візи», — написав Джонсон у своїй колонці.

Напередодні Росія оголосила про висилку 23 британських дипломатів, закриття консульства в Санкт-Петербурзі і закриття Британської Ради, яка займалася в Росії освітньою діяльністю.

Джонсон у своїй колонці назвав Росію «одинокою та ізольованою».

«Цей факт демонструє найважливіше розходження між Великобританією і Путіним: у нас є друзі по всьому світу, а у нього немає», — додав Джонсон.

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Росія ухвалила рішення про висилку дипломатів і закриття консульства у відповідь на аналогічне рішення Великобританії: 14 березня британський прем'єр-міністр Тереза Мей оголосила про те, що 23 російських дипломати мають покинути територію королівства протягом тижня. Крім того, вона заявила, що члени королівської родини не візьмуть участь у заходах Чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії влітку.

Приводом для погіршення відносин між країнами стало отруєння у Великобританії колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. Поліція прийшла до висновку, що його намагалися вбити за допомогою нервово-паралітичної речовини «Новачок», яка виробляли в СРСР і могли використовувати в якості хімічної зброї. Великобританія вважає, що до отруєння причетна Росія.

У Росії заперечують звинувачення у причетності та називають «цирковим шоу», а ухвалені Великобританією заходи називають «ворожим кроком» і «безпрецедентно грубою провокацією».