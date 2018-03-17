Росія виганяє з країни британських дипломатів (видео)

Крім того у Кремлі погрожують вжити додаткових заходів.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило persona non grata 23 британських дипломати і протягом тижня видворить їх із країни.

Про це повідомляють у прес-центрі відомства.

Так, під час виклику британського посла в РФ Лорі Брістоу до МЗС, йому було повідомлено про відповідні заходи як реакцію на рішення про видворення з Британії російських дипломатів.

Також МЗС відкликало дозвіл на діяльність у Санкт-Петербурзі Генерального консульства.

"З огляду на диспаритет в числі консульських установ двох країн, відкликається згода Російської Федерації на відкриття та функціонування Генерального консульства Великої Британії в Санкт-Петербурзі. Відповідні процедури будуть здійснені згідно з міжнародно-правовою практикою", - йдеться у повідомленні.

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До того ж припиняється діяльність у Росії Британської Ради через неурегульованість статусу.

МЗС РФ пообіцяло вжити додаткових заходів, якщо Британія продовжить впроваджувати "дії недружелюбного характеру".

Нагадаємо, 14 березня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про висилку з країни 23 дипломатів РФ і про скасування візиту глави російського МЗС Сергія Лаврова до країни. Також Британія скликала термінове засідання ради безпеки ООН для обговорення питання про отруєння Скрипаля.