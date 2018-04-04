"Соромно": легендарна радянська чемпіонка розповіла про зґвалтування

Через багато років Ольга вперше змогла побачити свого кривдника. Вони подивилися один одному в очі завдяки відеозв'язку – сам Рейнальд не приїхав до студії.

Знаменита радянська гімнастка Ольга Корбут протягом декількох десятиліть живе і працює в США. Вона розповідала журналістам про страшні події, які трапилися в її спортивному житті.

Спортсменка звинувачувала свого тренера Ренальда Книша в згвалтуванні. Вона говорила, що сталося це перед Олімпійськими іграми 1972 року - до вильоту в Мюнхен.

Сьогодні, більш ніж через 40 років після події, вона поділилася страшною історією на російському ТБ.

«Спочатку він домагався, а перед Олімпіадою просто згвалтував. Це правда! – гімнастка розповіла. - Я живу з цим, це дуже важко, я приховувала, мені було соромно».

Ольга зізналася, що не стала нікому говорити про те, що трапилося. За її словами, їй на той момент було всього 17 років. Сталося це в Мінську, в готелі «Ювілейна».

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Також Корбут зізналася, що після неї він працював з іншою спортсменкою. Історія з згвалтуванням, за її версією, повторилася. Однак інша спортсменка не стала робити з цього таємницю, а розповіла все батькам, пише "СтарХит".

Тим не менш Ольга не заперечує, яку важливу роль зіграв в її житті Ренальд Книш як тренер, проте біль від посягання на її честь не вщухає в душі.

Через багато років Ольга вперше змогла побачити свого кривдника. Вони подивилися один одному в очі завдяки відеозв'язку – сам Рейнальд не приїхав до студії.