Едіту П'єху госпіталізували

21:42, 04 квітня 2018
Світ
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П'єха знаходиться в лікарні / фото УНІАН

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"Відвезли із загостренням бронхіту, поклали в 2-гу міську лікарню", - сказала П'єха в коментарі "ТАСС".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, стан відомого актора Федора Добронравова, зірки серіалу "Свати", який нещодавно потрапив до лікарні, оцінюється як стабільно хороший.

Раніше його менеджер повідомила, що Добронравова госпіталізували в лікарню під Москвою.

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Теги: #лікарня#Санкт-Петербург