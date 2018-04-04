Едіту П'єху госпіталізували
21:42, 04 квітня 2018Світ
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Едіті П'єсі 31 липня 2017 року виповнилося 80 років. Співачка опинилася в лікарні через загострення бронхіту.
П'єха перебуває в лікарні / фото УНІАН
Відому співачку РФ, яку також називають "бабусею" російської естради, Едіту П'єху госпіталізували у Санкт-Петербурзі.
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"Відвезли із загостренням бронхіту, поклали в 2-гу міську лікарню", - сказала П'єха в коментарі "ТАСС".
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, стан відомого актора Федора Добронравова, зірки серіалу "Свати", який нещодавно потрапив до лікарні, оцінюється як стабільно хороший.
Раніше його менеджер повідомила, що Добронравова госпіталізували в лікарню під Москвою.
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