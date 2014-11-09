В Іспанії в результаті аварії автобуса загинули 11 людей

Як передає ТАСС, про це повідомила служба надзвичайних ситуацій цієї автономної області.

Читайте такожВ Україні в цьому році в ДТП загинули понад 3,6 тисяч осіб

З невідомих поки причин автобус, що слідував із Мадрида, виїхав за межі дороги й повалився в яр глибиною 15 метрів.

На місці пригоди працюють рятувальники. Ведеться розслідування аварії.