В Іспанії в результаті аварії автобуса загинули 11 людей

14:42, 09 листопада 2014
Світ
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Внаслідок аварії пасажирського автобуса, що сталася сьогодні в Мурсії (південний схід Іспанії), 11 людей загинули і 39 постраждали.

REUTERS

Як передає ТАСС, про це повідомила служба надзвичайних ситуацій цієї автономної області.

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З невідомих поки причин автобус, що слідував із Мадрида, виїхав за межі дороги й повалився в яр глибиною 15 метрів.

На місці пригоди працюють рятувальники. Ведеться розслідування аварії.

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