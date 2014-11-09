В Іспанії в результаті аварії автобуса загинули 11 людей
14:42, 09 листопада 2014Світ
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Внаслідок аварії пасажирського автобуса, що сталася сьогодні в Мурсії (південний схід Іспанії), 11 людей загинули і 39 постраждали.
REUTERS
Як передає ТАСС, про це повідомила служба надзвичайних ситуацій цієї автономної області.
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З невідомих поки причин автобус, що слідував із Мадрида, виїхав за межі дороги й повалився в яр глибиною 15 метрів.
На місці пригоди працюють рятувальники. Ведеться розслідування аварії.
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