Маккейн закликав Трампа до ракетного удару по Асаду

Трамп минулого тижня дав світу сигнал, що США дочасно виведуть війська із Сирії.

Нещодавні заяви президента США Дональда Трамп про намір дочасного скорочення військової присутності США у Сирії додали впевненості президенту Сирії Башару Асаду, Росії та Ірану.

Про це сенатор-республіканець Джон Маккейн повідомив на своєму сайті у заяві щодо повідомлень про новий випадок використання хімічної зброї у Сирії, пише Голос Америки.

"Президент Дональд Трамп минулого тижня дав світу сигнал, що США дочасно виведуть війська із Сирії. Башар Асад, його союзники у Росії та Ірані його почули і посмілішали через бездіяльність США. Як повідомляється, Асад використав хімічну зброю проти невинних чоловіків, жінок та ділей, цього разу у Думі", - заявив Маккейн з приводу повідомлень про використання хімічної зброї у Сирії.

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Як відзначає Маккейн, злочини проти людяності стали візитівкою Асада, а його безперервна військова кампаія проти народу Сирії вбила більш ніж півмільйона осіб і 11 мільйоні - зробила біженцями.

Маккейн закликав Трампа не обмежитись формальним засудженням дій Асада і завдати ракетного удару по Сирії.

"Президент рішуче відповів, коли Асад минулого року використав хімічну зброю. Він має знову вдатись до цього і продемонструвати, що Асад заплатить за свої військові злочини", - заявив Маккейн.

Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.