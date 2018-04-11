Сайти компаній російських олігархів, які потрапили під санкції США, не працюють

Сайти компаній "Базел", Rusal, Renova, "Нафта-Москва" недоступні, на веб-сторінку групи компаній EN+ можна зайти тільки по IP-адресою.

Ряд сайтів компаній, що належать російським олігархам, що потрапили в список санкцій США, перестали працювати.

Про це повідомляє Forbes.

Сайти компаній "Базел", Rusal, Renova, "Нафта-Москва" недоступні, на веб-сторінку групи компаній EN+ можна зайти тільки по IP-адресою.

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Всі перераховані вище компанії належать бізнесменам, які потрапили під нові санкції США. Зокрема, "Базел", що входить в нього EN+ і частково US Rusal належать Олегу Дерипасці. Компанія Renova належить Віктору Вексельбергу, "Нафта-Москва" - Сулейману Керімову.

Можливо, недієздатність сайтів пов'язана з відмовою хостингових компаній співпрацювати з вищезгаданими компаніями. Сайти, які працюють частково, наприклад освітній проект "Енергія майбутнього", створений EN+, могли розміститися на серверах в Росії.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня США запровадили санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, і ще 17 російських вищих посадових осіб.

Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ із соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету Ради федерації РФ Костянтин Косачов, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.