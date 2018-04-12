Amnesty International назвала країни-лідери за кількістю страт

При складанні звіту не були враховані дані по Китаю, оскільки Пекін засекречує інформацію про страти.

За минулий рік кількість смертних вироків і страт у світі скоротилася. Про це йдеться в опублікованому глобальному звіті про страти в 2017 році правозахисної організації Amnesty International.

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У документі вказується, що в 2017 році організація зафіксувала 993 страти, що на 4% менше, ніж роком раніше, і на 39% менше, ніж у 2015 році.

В організації підкреслили, що при складанні звіту не були враховані дані по Китаю, оскільки Пекін засекречує інформацію про страти. Однак, за даними ООН, КНР є одним з країн-лідерів за кількістю смертних вироків.

Перше місце за кількістю страт зайняли Іран і Саудівська Аравія. В цілому, Іран, Саудівська Аравія, Ірак і Пакистан провели понад 84% страт у світі в минулому році. При цьому в Ірані було 507 страт, що становить 51% від загального числа. Серед методів, якими здійснюється страта, найбільш популярними є обезглавлення, повішення, смертельна ін'єкція і розстріл.

При цьому в організації зазначають, що в країнах Африки спостерігаються позитивні кроки у боротьбі за скасування смертної кари. Однак, «тривожні тенденції все ще поширені, оскільки багато країн продовжують порушувати міжнародне право».