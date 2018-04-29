Зустріч з Кім Чен Ином відбудеться протягом найближчих трьох або чотирьох тижнів - Трамп

Він також підкреслив, що "це буде дуже важлива зустріч".

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином має відбутися через три-чотири тижні.

"Я думаю, у нас буде зустріч протягом наступних трьох або чотирьох тижнів", - сказав Трамп. Він також підкреслив, що "це буде дуже важлива зустріч", передає Reuters.

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Раніше Трамп заявляв, що зустріч з Кім Чен Ином планується у травні або на початку червня і висловив сподівання про досягнення угоди про денуклеаризацію Корейського півострова.

У п'ятницю, 27 квітня, лідери двох Корей провели історичну зустріч у прикордонному селі Пханмунджом (на території Південної Кореї). Після переговорів лідери двох країн анонсували підписання наприкінці 2018 року мирного договору, який покладе край війні між двома країнами, яка формально триває з 1953 року. Зокрема, глави держав підписали Декларацію Панмунджома за мир, процвітання і об'єднання на Корейському півострові.