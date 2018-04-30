На кордоні Мексики та США скупчилися сотні мігрантів (фото)

Майже дві сотні біженців з країн Центральної Америки вимагають від США пустити їх до країни.

Майже дві сотні біженців з країн Центральної Америки в понеділок, 30 квітня, дісталися до мексиканського міста Тіхуана, який знаходиться на кордоні зі США.

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Спочатку в групі було більше тисячі осіб, проте з кінця березня, коли мігранти вирушили в дорогу, їхня кількість знизилася, передає «Німецька хвиля»

"Ми повинні просити про притулок і сподіваємося, що уряд США відкриє двері", - заявила одна з мігрантів, яка прибула з Сальвадору.

Тридцять осіб піднялися на прикордонні загорожі, вигукуючи гасла про труднощі мігрантів. "Ми хочемо сказати президенту США, що ми не злочинці, і щоб він дав нам можливість жити без страху", - заявив представник правозахисної організації "Люди без кордонів", яка організувала групу. З боку США були помічені прикордонники, які спостерігали за мігрантами.

Раніше групи мігрантів, які намагалися потрапити на територію США, викликали різку реакцію Дональда Трампа, який для запобігання нелегальному проходу через кордон розпорядився відправити на відповідну ділянку тисячі солдатів національної гвардії. Після того, як акція "Людей без кордонів" переросла в дипломатичний конфлікт між Мексикою і США, правозахисники припинили її. Однак близько 600 осіб на автобусах і поїздах продовжують добиратися до кордону.

Міністерство внутрішньої безпеки США направило мігрантам попередження, згідно з яким ті, хто перейшов кордон, можуть бути затримані. На початку квітня 2018 року Дональд Трамп звинуватив Мексику у "безконтрольній міграційній політиці".