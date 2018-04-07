Трамп розпорядився припинити практику "зловив і відпустив" щодо нелегалів

04:56, 07 квітня 2018
Світ
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Нелегали у Техасі (США), яких впіймали і відпустили" / REUTERS

Як пише Reuters, у рамках даної практики після затримання поліцією нелегали залишалися на волі до того моменту, поки суд не прийме рішення про їх статус.

Згідно з документом, міністру оборони Джеймсу Меттісу доручено підготувати перелік військових об'єктів, які можуть бути використані для утримання мігрантів до суду.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп підписав меморандум, у якому розпорядився направити нацгвардію для охорони кордону з Мексикою.

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Теги: #США#мігранти#нелегали#Дональд Трамп