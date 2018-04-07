Трамп розпорядився припинити практику "зловив і відпустив" щодо нелегалів

Також необхідно визначити перелік військових об'єктів, де можна розміщувати мігрантів до суду.

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум, в якому йдеться про відмову від практики "зловив і відпустив" щодо нелегалів, які перебувають на території країни.

Як пише Reuters, у рамках даної практики після затримання поліцією нелегали залишалися на волі до того моменту, поки суд не прийме рішення про їх статус.

Згідно з документом, міністру оборони Джеймсу Меттісу доручено підготувати перелік військових об'єктів, які можуть бути використані для утримання мігрантів до суду.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп підписав меморандум, у якому розпорядився направити нацгвардію для охорони кордону з Мексикою.