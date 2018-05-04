В соцмережах повідомили про смерть Пугачової: на щастя для шанувальників, ця новина виявилася фейковою

19:12, 04 травня 2018
Світ
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Фанати співачки були приголомшені несподіваним повідомленням / фото eanews.ru

Звістка про раптову смерть Алли Пугачової шокувала користувачів Мережі і шанувальників співачки.

Джерело також повідомило, що відома артистка пішла з життя через тромбоз серцевої артерії. Незабаром з'явилися публікації, в яких називали причиною загибелі передозування наркотиками.

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Всі фанати співачки були приголомшені несподіваним повідомленням і відмовилися вірити в сумну звістку.

В результаті інформація виявилася фейковою: Алла Борисівна, у той час як друзі і вороги її "хоронили", розмістила на своїй сторінці в Instagram відео зі своїм сином Гаррі.

Як повідомляв УНІАН, в мережі з'явився ретро-знімок Алли Пугачової: на ньому примадонна з "перчиком".

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Теги: #смерть#новини#Алла Пугачова