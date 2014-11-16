Путін покинув саміт G20, так і не дочекавшись його закінчення

Володимир Путін пояснив, що з саміту він виїхав через те, що хоче поспати. "Я не пішов на спільний сніданок, але там залишився наш міністр фінансів", - заявив російський президент, передає ТСН.uа

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"Нам звідси до Владивостока летіти 9 годин і ще 9 до Москви. Ще треба дістатися до дому і в понеділок треба на роботу вийти. А ще чотири-п'ять годин поспати", - заявив Володимир Путін на підсумковій прес-конференції в Брісбені.

Нагадаємо, на дводенному саміті критикували дії Володимира Путіна щодо України президент США Барак Обама, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр Австралії Тоні Ебботт, прем'єр Великобританії Девід Кемерон. А прем'єр Канади Стівен Гарпер сказав Путіну прямо: "Забирайтеся геть з України!".