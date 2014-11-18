Експерти про втечу Путіна з саміту G20: супермачо потрапив під холодний душ

Таку думку в коментарі ТСН висловили експерти.

Зокрема, дипломат і голова благодійного фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко вважає, що Путін не сподівався побачити те, що побачив.

"Очевидно, вся агресія в Україні і війна на Донбасі проводиться з розрахунком на те, що провідні країни Заходу не зможуть знайти спільної позиції, точок дотику у цьому питанні, і , проводячи політику "розділяй і властвуй", Володимир Путін, а з ним вся Росія, буде досягати своїх цілей у запровадженні нового світоустрою, де сильний диктує право. Очевидно те, що відбулося в Австралії, це повторення однієї дуже простої і чіткої істини, тези про те, що такого не буде, що з Російською Федерацією не згодні, не згодні категорично і не згодні провідні країни світу", - наголосив Богдан Яременко.

Дипломат наголосив, що Путін, скоріш за все, просто не захотів "бути тлом для різних рішень стосовно своєї держави і фактично врятувався втечею".

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У той же час науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко зазначив, що така поведінка Путіна була прогнозованою і не стало сенсацією.

"Дійсно, атмосфера була не дуже сприятлива для його подальшого перебування, і, крім того, йому вже не було, що сказати на саміті. Зустріч у форматі БРІКС [група п'яти країн: Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, - ред.] він провів ще перед початком саміту, а більше жодного іншого формату, у якому він би міг відчувати себе комфортно, там не передбачалося. Тому, фактично, він, з одного боку, влаштував демарш, демонструючи, що він незадоволений поведінкою світових лідерів, з іншого боку - уник подальшого пресингу безпосередньо на саміті з боку світових лідерів", - вважає він.

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Директор компанії Berta Communications, політтехнолог Тарас Березовець у свою чергу, припустив, що Путін на саміті G20 відчув дуже сильний психологічний дискомфорт і ніби потрапив під холодний душ.

"Він їхав, очевидно, розуміючи, що йому доведеться вислухати неприємні розмови з боку європейських, американських лідерів, але був переконаний у тому, що він, як завжди, "відморозиться" і буде заперечувати будь-які факти причетності Росії до дестабілізації ситуації на Сході. Замість цього він почув прямо в обличчя слова, які йому ніхто не казав [раніше], від канадського прем'єра Харпера, який сказав: "Я змушений потиснути руку вам, але все одно я вам скажу: забирайтесь геть від України", - розповів політтехнолог.

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"І зрозуміло, що для Путіна, а він вважає себе супермачо, суперчоловіком, такі речі, коли його принижують, для нього зовсім нестерпні. Він би, напевно, втік і раніше, але треба було дотримуватися певного етикету. Але те, що він не залишився, це свідчить про те, що він відчуває дуже сильний дискомфорт і психологічне приниження, яке жене його подалі від цих людей", - додав Березовець.

Після такого приниження, зазначив Березовець, Путін може прогнозовано відповісти насильством: "Це буде означати, що він намагатиметься помститися, відігратися, відірватися на Україні шляхом нової військової агресії".

Однак, на думку Березовця, є і другий варіант розвитку подій.

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"Захід, напевне, буде діяти проти нього у такій самій манері. Тобто будуть робити [тиснути на економіку РФ, - ред.], а на будь-які претензії скажуть, що ми не знаємо нічого, ми нічого не робили. Ціна на нафту падає - ну, ми тут абсолютно ні до чого; перестали купляти російський газ - ми ж до чого тут, у нас просто інші контракти. Тобто вони перейняли абсолютно цю його ідіотську манеру, і для нього це дуже складний момент, тому що тепер він розуміє, що він сам почав гру, у якій виграти не може", - зазначив політтехнолог.

У свою чергу дипломат Богдан Яременко бачить тільки одну можливу реакцію російського президента - продовження воєнних дій і дестабілізації Донбасу: "Свою недружню політику щодо нашої держави, підступну політику агресії, Володимир Путін продовжить в будь-якому разі".