У готелі, де зупинився Путін на саміті G20, більше 75% номерів зайняла його охорона - джерело

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на The Daily Mail.

"У ході його недовгого перебування в брисбенському Hilton під час саміту G20 страви для Путіна пробували перед тим, як він починав їсти, щоб переконатися, що вони не отруєні, і його часто оточувала юрба співробітників органів безпеки", - повідомляє британський таблоит.

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Крім того, анонімний співробітник готелю привідкрив завісу над суворими заходами безпеки і вимог Путіна.

Так, в готелі, де зупинився голова РФ, більше 75% номерів зайняли люди, які супроводжували російського лідера.