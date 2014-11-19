У готелі, де зупинився Путін на саміті G20, більше 75% номерів зайняла його охорона - джерело
09:01, 19 листопада 2014Світ
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Британський таблоїд розповів, що президент Росії Володимир Путін під час відвідування саміту Великої двадцятки постійно користувався послугами дегустатора.
REUTERS
Про це повідомляє Новое Время з посиланням на The Daily Mail.
"У ході його недовгого перебування в брисбенському Hilton під час саміту G20 страви для Путіна пробували перед тим, як він починав їсти, щоб переконатися, що вони не отруєні, і його часто оточувала юрба співробітників органів безпеки", - повідомляє британський таблоит.
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Крім того, анонімний співробітник готелю привідкрив завісу над суворими заходами безпеки і вимог Путіна.
Так, в готелі, де зупинився голова РФ, більше 75% номерів зайняли люди, які супроводжували російського лідера.
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