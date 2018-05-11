Стало відомо, хто одержав премію за найкращий текст пісні Євробачення-2018 (відео)

Найкращий рядок конкурсних пісень на Євробаченні-2018 обирало професійне журі письменників.

Організатори Євробачення-2018 вручили премію Eurostory Best Lyrics Award, яка дається за кращий текст пісні. Про це повідомляє eurostory.

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Найкращий рядок конкурсних пісень обирало професійне журі письменників. Цього року нагороду отримали учасники з Франції Емілі Сатт і Жан-Люк Карл, які виступали Madame Monsieur, за рядок з пісні Mercy: "Je suis tous ces enfants que la mer a pris: je vivrai cent mille ans". ("Я - всі ті діти, яких забрало море, я буду жити сто тисяч літ").

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в Лісабоні визначилася друга десятка фіналістів Євробачення-2018. Серед тріумфаторів другого півфіналу - і представник від України Melovin. Фінал Євробачення онлайн можна буде дивитися на сайті УНІАН 12 травня о 22:00.