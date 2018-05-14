В аеропорту Стамбула літак "прошив" крилом пасажирський лайнер (відео)
09:10, 14 травня 2018Світ
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На борту першого літака перебувало 236 пасажирів, другого – 217. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
В аеропорту Стамбула літак Asiana Airlines зачепив крилом літак авіакомпанії Turkish Airlines.
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Про це повідомляє видання Cumhuriyet. В результаті хвіст другого авіалайнера погнувся. На борту першого літака перебувало 236 пасажирів, другого – 217. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
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