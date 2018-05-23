У Росії показали відео пуску ракет "Булава" в Білому морі
12:36, 23 травня 2018Світ
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Були запущені чотири ракети з акваторії Білого моря по полігону Кура на Камчатці.
Стрілянина була виконана з підводного положення / mil.ru
Міноборони РФ оприлюднило відео пуску балістичних ракет "Булава" з підводного крейсера "Юрій Долгорукий".
Про це повідомляє "РИА Новости". "Напередодні головний корабель проекту 955 "Борей" здійснив успішний пуск чотирьох ракет "Булава" з акваторії Білого моря по полігону Кура на Камчатці. Стрільба здійснювалася з підводного положення", - сказано в повідомленні.
На відео показано, як підводний човен виходить в море, демонструється робота екіпажу на постах.
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Відзначається, що залпова стрілянина такою кількісті ракет на підводних крейсерах проекту "Борей" пройшла вперше.
Раніше SpaceX успішно запустила Falcon 9 з сімома супутниками.
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